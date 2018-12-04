Социолог о выборах: Порошенко будет сложнее выйти во второй тур, чем победить в нем

Никогда еще будущий результат выборов не был настолько непредсказуемым, говорит социолог.

Президентские выборы 2019 года будут самыми непредсказуемыми в истории независимой Украины.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказала социолог, глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"К сожалению, уже сейчас мы видим настоящий разгул популизма, когда обещают все на свете, соревнуясь друг с другом в фантастичности обещанного. Никогда еще будущий результат выборов не был настолько непредсказуемым", - заявила она.

"Сейчас так выглядит, что одним из финалистов второго тура будет Юлия Тимошенко. А кто еще? И ситуация постоянно меняется", - добавила Бекешкина.

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По ее словам, объявление об объединении Бойко с "За життя" Рабиновича сразу наводило на мысли, что именно Бойко будет вторым финалистом.

"Но не надо спешить с выводами! Оказывается, не все так просто, и "Оппозиционный блок" будет выдвигать своего кандидата, а тут еще и возникает "самостоятельный" Мураев, который тоже отнимет несколько таких нужных процентов", - сказала социолог.

"Или вот Гриценко. Его шансы войти во второй тур существенно уменьшил Садовый, который тоже будет участвовать в президентской гонке. А если не будет – то что будет на парламентских выборах с "Самопомичью"? Будет ли участвовать в выборах Зеленский, чей электорат - преимущественно молодежь Юга и частично с Востока? А Вакарчук, чей молодой электорат наоборот представляет Центр и Запад?", - заявила Бекешкина.

По ее мнению, вопросов пока очень много и от них существенным образом зависят шансы Петра Порошенко, которому будет сложнее войти во второй тур, чем победить в нем".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада согласовала назначение выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.