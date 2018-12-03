Украинцы рассказали о своих партийных предпочтениях на ближайших выборах в ВР - опрос

Больше всего поддержки получили партии "Батькивщина", "Солидарность" и "Слуга народа".

Если бы парламентские выборы прошли в это воскресенье, то наибольшую поддержку получила бы партия "Батькивщина" - 14 % украинцы отдали бы за нее свои голоса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Динамика общественно-политических взглядов в Украине: опрос IRI», проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

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Другие партии получили бы меньше 10 % поддержки украинцев. В частности, партию БПП "Солидарность" поддержали бы 7 % опрошенных, партию "Слуга народа" - 6 %, "Гражданская позиция" - 6 %, Оппозиционный блок - 6 %, партию "За жизнь" - 4 %, Радикальную партию - 4%, "Самопомич" - 3 %, партию "Свобода" - 2 %, Укроп - 2%, Аграрная партия Украины - 2 %, Основа, ДемАльянс, Справедливость, Движение Новых Сил и Соцпартия получили бы по 1 % голосов избирателей.

Что же касается партий Наш Край, Народный фронт и Возрождения, то за них бы не проголосовал ни один из опрошенных.

Кроме того 16 % опрашиваемых скзали, что не будут голосовать на парламентских выборах, а 18 % опрошенных затруднились ответить или не имели ответа на поставленные вопросы.

Исследование проведено с 29 сентября по 14 октября 2018 года.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2400 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.