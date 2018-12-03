Если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, фаворитом была бы Тимошенко – опрос (инфографика)

14% опрошенных заявили, что не будут голосовать на выборах, а 17% - не смогли дать ответ на вопрос.

Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов на них получила бы лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Читайте такжеПорошенко сегодня внесет в ВР законопроект о местных выборах в областях, где введено военное положение

Об этом свидетельствуют результаты нового соцопроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Так, за Тимошенко проголосовали бы 14 процентов опрошенных. В тройку фаворитов рейтинга также входят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко – за них проголосовали по восемь процентов опрошенных.

Семь процентов опрошенных готовы поддержать Анатолия Гриценко. шесть процентов – Юрия Бойко. За Вадима Рабиновича, Олега Ляшко и музыканта Святослава Вакарчука проголосовали бы по четыре процента опрошенных.

Александра Шевченко, Андрея Садового и Олега Тягнибока в случае голосования в ближайшее воскресенье проголосовали бы по два процента опрошенных.

14% опрошенных заявили, что не будут голосовать на выборах, а 17% - не смогли дать ответ на вопрос.

Социологический опрос проводился с 29 сентября по 14 октября 2018 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше, выборочная совокупность - 2400 респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.

Ранее директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук презентовал результаты социологического исследования, проводившегося с 28 сентября по 16 октября. Согласно рейтингу, на президентских выборах большинство украинцев проголосовали бы за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко.