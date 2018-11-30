Меньше всего шансов стать президентом Украины есть у еврея и чернокожего - социологи

Социологи поинтересовались мнением граждан относительно выдвижения партиями, которых они поддерживают, кандидатами в президенты женщин, евреев и чернокожих.

Подавляющее большинство опрошенных граждан Украины готовы поддержать кандидата-женщину на пост президента, более трети – кандидата-еврея, и менее трети - чернокожего кандидата.

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии, проведенном в период с 26 октября по 8 ноября 2018 года.

Социологи взяли за образец опрос американской компании GALLUP и провели собственное исследование, спросив у украинских респондентов, если бы партия, которой они доверяют, выдвинула кандидатом в президенты квалифицированного кандидата-женщину, еврея или чернокожего, проголосовали бы они за такого кандидата?

Читайте такжеОбнародован свежий рейтинг кандидатов в президенты

Так, среди опрошенных украинцев за кандидата-женщину готовы голосовать 72% респондентов (по 14% не выразили бы поддержку и затруднились ответить на вопрос), за кандидата-еврея 36% (не поддержали бы 43% и затруднились ответить 21% опрошенных) за чернокожего кандидата - 26% (не поддержали бы 58% и затруднились ответить 16% опрошенных).

Исследователи отметили, что по сравнению с 2011 годом, когда впервые в Украине проводили такой опрос, поддержка женщин и евреев практически не изменилась, а лояльность к темнокожему политику среди украинцев выросла - с 18% до 26%.

Социолог Владимир Паниотто отметил, что Украина должна приложить еще много усилий, чтобы сформировать высокий уровень толерантности среди украинцев при выборе президента.

Методом личного интервью опрошены 2044 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.