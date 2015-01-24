В результате обстрела Мариуполя, по предварительным данным, погибли 10 человек

В результате обстрела боевиками Мариуполя, по предварительным данным, погибли 10 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«В результате обстрела боевиками Мариуполя - жилой сектор в районе улиц Киевская, Олимпийская, 1 Мая - погибли 10 человек. Информация уточняется», - сообщил он.

«Милиция города поднята по тревоге. На месте работает следственно-оперативная группа горуправления», - добавил Аброськин.