В результате обстрела Мариуполя, по предварительным данным, погибли 10 человек
В результате обстрела боевиками Мариуполя - жилой сектор в районе улиц Киевская, Олимпийская, 1 Мая - погибли 10 человек. Информация уточняется
В результате обстрела боевиками Мариуполя, по предварительным данным, погибли 10 человек.
Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«В результате обстрела боевиками Мариуполя - жилой сектор в районе улиц Киевская, Олимпийская, 1 Мая - погибли 10 человек. Информация уточняется», - сообщил он.
«Милиция города поднята по тревоге. На месте работает следственно-оперативная группа горуправления», - добавил Аброськин.
Позже в Азове сообщили: кроме обстрела жилого микрорайона оккупанты нанесли также и удар по украинскому блок-поста в селе Виноградное.
"Снарядами повреждены линии электропередачи, село обесточены, повреждена газовая станция. Информация о пострадавших уточняется".