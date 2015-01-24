В результате обстрела Мариуполя, по предварительным данным, погибли 10 человек

11:09, 24 января 2015
Политика
14304 0
обновлено

В результате обстрела боевиками Мариуполя - жилой сектор в районе улиц Киевская, Олимпийская, 1 Мая - погибли 10 человек. Информация уточняется

Фото 0629

В результате обстрела боевиками Мариуполя, по предварительным данным, погибли 10 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«В результате обстрела боевиками Мариуполя - жилой сектор в районе улиц Киевская, Олимпийская, 1 Мая - погибли 10 человек. Информация уточняется», - сообщил он.

«Милиция города поднята по тревоге. На месте работает следственно-оперативная группа горуправления», - добавил Аброськин.

Допис by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка.

Позже в Азове сообщили: кроме обстрела жилого микрорайона оккупанты нанесли также и удар по украинскому блок-поста в селе Виноградное.

"Снарядами повреждены линии электропередачи, село обесточены, повреждена газовая станция. Информация о пострадавших уточняется".

Допис by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter