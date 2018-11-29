Порошенко надеется на ведение странами НАТО своих судов в Азовское море

По убеждению главы государства, Путин хочет аннексировать Азовское море.

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что страны - члены НАТО направят корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

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«Германия является одним из ближайших союзников, и мы надеемся, что страны - члены НАТО готовы ввести суда в Азовское море, чтобы помочь Украине. Путин хочет аннексировать Азовское море. Единственный язык, который он понимает - это единство западного мира. Мы просто не можем принять эту агрессивную политику, сначала был Крым, потом восточная Украина, теперь Азовское море. Германия также должна спросить себя: что дальше пожелает Путин, если мы не остановим его?»- сказал Порошенко.

«Мир должен говорить одним голосом, и мы должны немедленно ввести дополнительные санкции в условиях вероятной российской агрессии. Путин должен немедленно освободить наших солдат и одновременно освободить море для прохода международных судов», - подчеркнул президент и отметил, что среди кораблей, которые не могут осуществлять свободное плавание, есть не только украинские, но и немецкие суда.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. По данным СБУ, также произошло боевое применение 2 ракет российским истребителем Су-30 и 2 ракет разведывательно-ударным вертолетом Ка-52.

Все 24 моряка, находившиеся на судах, попали после штурма российским спецназом в плен. Трое из них ранены.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).