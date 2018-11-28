В "Голосе Украины" опубликовали постановление о выборах президента 31 марта 2019 года

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Сегодня в электронной версии газеты «Голос Украины» опубликовано постановление Верховной Рады о назначении на 31 марта 2019 года выборов президента Украины.

Читайте такжеВ Украине введено военное положение в 10 областях

В постановлении «О назначении очередных выборов президента Украины» отмечается, что в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада постановляет: назначить очередные выборы президента на воскресенье, 31 марта 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о назначении выборов президента на 31 марта 2019 года. За данное решение проголосовали 228 народных депутатов.

Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что именно он внес проект этого постановления, «чтобы снять любые вопросы и домыслы о проведении выборов президента Украины».