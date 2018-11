"Полная поддержка Украины": как мир отреагировал на атаку России в Азовском море

В результате агрессивных действий россиян близ Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

Вчера российские военные осуществили открытый акт агрессии против Украины, захватив 23 украинских моряков и три корабля МВД Украины, что сразу вызвало реакцию стран мира с требованием от России прекратить нарушение международного права и освободить пленных.

Соседняя Польша осудила агрессию России и призвала ее придерживаться международного права.

"Драматическая эскалация напряженности в водах Азовского моря, в результате которой ранены моряки и повреждены корабли ВМФ Украины, стала следствием последовательных нарушений Российской Федерацией основных принципов международного права, в том числе и нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем ее власти уважать международное право, а обе стороны к сдержанности в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности", – заявили в МИД Польши.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем Twitter призвала освободить захваченные суда и обеспечить их свободный проход: "Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Мы призываем Россию немедленно снизить (эскалацию - ред.), освободить захваченные суда и обеспечить свободный проход. Канада неизменно поддерживает суверенитет Украины", – говорится в заявлении главы МИД Канады.

Canada condemns Russian aggression towards #Ukraine in the #KerchStrait. We call on #Russia to immediately de-escalate, release the captured vessels, and allow for freedom of passage. Canada is unwavering in its support for ukraine's sovereignty. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 26 ноября 2018 г.

Пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску подчеркнула, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации в Азовском море и в Керченском проливе, а также поддерживают связь с украинскими властями, передает «Европейская правда».

"НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее права на судоходство в собственных территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам на Азовском море согласно международному праву", - заявила пресс-секретарь Альянса.

Она добавила, что в НАТО призывают к сдерживанию и деэскалации.

Румыния выразила «глубокую обеспокоенность» из-за новой атаки России.

"Глубоко обеспокоены событиями в Азовском море и Керченском проливе. Агрессия и нарушения международного права подрывают безопасность всего региона", – говорится в сообщении румынского МИД в Twitter.

Deeply concerned about the developments in #AzovSea & #KerchStrait. Aggression & violation of international law undermine the security of the whole region. #RO fully supports the territorial integrity and sovereignity of Ukraine and its rights to use its territorial waters. — MFA Romania (@MAERomania) 25 ноября 2018 г.

Эстония обратилась к России с требованием немедленно освободить захваченные украинские судна в Азовском море.

"Эстония осуждает нападение России на украинские суда в Азовском море и Керченском проливе и призывает к немедленному освобождению кораблей. Эти действия нарушают как международное право, так и суверенитет и территориальную целостность Украины, сознательный акт относительно усиления напряженности ", - говорится в сообщении МИД Эстонии в Twitter.

FM @svenmikser: Estonia condemns Russias attack against Ukrainian vessels in #AzovSea#KerchStrait and calls on immediate release of the ships. These actions violate both international law and ukraine's sovereignty and territorial integrity, a conscious act to escalate tension. — Estonian MFA (@MFAestonia) 25 ноября 2018 г.

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, сопредседатель Украинского конгрессового кокуса Брайан Фицпатрик заявил, что нарушение Россией международного права в Азовском море является прямой угрозой интересам национальной безопасности США и Вашингтон должен стать бок о бок с украинцами.

"Вопиющее нарушение Россией международного права в Азовском море и ее провокационная атака на суверенитет Украины совершенно неприемлемы. Россия должна немедленно восстановить свободу передвижения через Керченский пролив, чтобы позволить украинским судам свободно использовать украинские порты", - говорится в заявлении на сайте политика.

"Я призываю президента и администрацию привлечь к ответственности Владимира Путина на следующей неделе на саммите G20. Мы должны стать плечом к плечу с украинцами", - добавил конгрессмен.

Председатель комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген отметил, что эта ситуация демонстрирует незаинтересованность России в каких-либо результатах от переговорного процесса относительно Украины.

"Да, к сожалению. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в каких-либо результатах от переговорного процесса относительно Украины", - заявил он.

Yes, sadly. This escalation is proof that Russia does not seem to be interested in any kind of outcome from the Ukraine negotiation process. #Ukrainehttps://t.co/RWNf7H95pz — Norbert Röttgen (@n_roettgen) 25 ноября 2018 г.

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Германии Майкл Рот в интервью Deutschlandfunk заявил, что Россия должна обеспечить свободный доступ к Азовскому морю, передает "Европейская правда".

Глава МИД Дании Андерс Самуельсен в своем Twitter отметил, что сейчас важно снизить уровень напряжения в Азовском море. При этом он выразил полную поддержку Украине.

"Опасные события сегодня в Азовском море из-за агрессивных действий России. Россия должна восстановить свободный проход через Керченский пролив. Важно деэскалировать ситуацию сейчас", - написал Самуельсен.

"Развитие ситуации очень тревожно, возможно обострение. Украинские силы приведены в готовность, и украинский парламент сегодня принимает решение о том, следует ли ввести чрезвычайное положение. Это показывает, насколько серьезна ситуация. Полная поддержка Украине", – добавил он.

Dangerous incidents today in the Sea of #Azov due to aggressive Russian actions. Russia must restore free passage at the Kerch strait. Important to de-escalate the situation now. #Ukraine#Crimea#Klimkin. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 25 ноября 2018 г.

Udviklingen er meget foruroligende og kan eskalere. De ukrainske styrker er sat i alarmberedskab og det ukrainske parlament tager senere i dag stilling til om der skal indføres undtagelsestilstand. Det viser hvor alvorlig situationen er.

Fuld støtte til Ukraine. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 26 ноября 2018 г.

МИД еще одной страны НАТО – Турции - выразило обеспокоенность российской агрессией в Азовском море.

"Мы следим за развитием и ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе. В этом контексте мы обеспокоены сообщением об обстреле украинских судов в Азовском море, в результате чего есть раненые...Мы подчеркиваем, что проход через Керченский пролива к Черному морю не должен блокироваться. Призываем избегать шагов, которые могут принести опасность для регионального мира и стабильности, уважать международное право, и предотвращать эскалацию напряженности, придерживаясь здравого смысла и умеренности", - цитирует сообщение "Европейская правда".

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано согласно международных норм с целью обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что, в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

Вследствие агрессивных действий россиян в Черном море неподалеку от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации возле Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.