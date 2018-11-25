"Угроза полномасштабного военного конфликта": украинский посол призвал США отреагировать на атаку россиян в Азове

Посол Украины в США обратился к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале со стороны США агрессору.

Неправомерное применение силы со стороны РФ по отношению к кораблям и персоналу ВМС ВС Украины является провокацией, выводит российскую агрессию против Украины на новый уровень.

Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Такие действия в Черном и Азовском морях не только нарушают международно-правовые нормы, но и несут в себе угрозу полномасштабного военного конфликта и безопасности государств Черноморского региона", - написал Чалый.

"Немедленно обратились к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале со стороны США агрессору. Заверены в пристальном внимании к развитию ситуации и подготовке реакции с целью недопущения дальнейшей эскалации. Рассчитываем на поддержку нашего Стратегического партнера", - отметил посол в посте.