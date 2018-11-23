Ночное заседание Рады по Госбюджету-2019: прямая трансляция

Работа началась с рассмотрения изменений в Налоговый кодекс.

Ночью началось заседание Верховной Рады, на котором должны принять Государственный бюджет на 2019 год.

Заседание началось с рассмотрения изменений в Налоговый кодекс, после чего нардепы должны перейти непосредственно к принятию Бюджета.

Трансляция "5 канала"

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла проект госбюджета-2019 в первом чтении.

Читайте такжеНардепов ожидает "бюджетная ночь" в Раде прогнозируют принятие главной сметы страны под утро (видео)

14 ноября Кабинет министров утвердил поправки в проект закона о Государственном бюджете Украины на 2019 для его рассмотрения Верховной Радой во втором чтении.

Утвержденный Кабинетом министров и доработанный ко второму чтению проект госбюджета на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, что на 18 млрд грн больше первоначального варианта сметы.

Расходы в доработанном ко второму чтению проекту госбюджета составляют 1,112 трлн грн, что на 18 млрд грн больше первоначального варианта сметы.

Соответственно, предельный объем дефицита госбюджета остался на неизменном уровне - 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.

Проект госбюджета основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.