Порошенко будет финансировать свою предвыборную кампанию из бюджета Украины – глава УКРОПа

Председатель «Украинского объединения патриотов» отметил, что украинская власть никогда не гнушалась использовать бюджет для собственного предвыборного пиара, но в этот раз она превзошла саму себя.

Избирательная кампания президента Порошенко отныне будет финансироваться за счет государственного бюджета Украины, то есть за деньги самих избирателей. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

По его словам, в проекте государственной сметы на следующий год на финансирование Фонда президента заложен миллиард гривен.

«За эти средства для сельских школ будут покупаться автобусы и проводиться Интернет, будут строиться спортивные объекты, будет финансироваться наука, будут предоставляться налоговые льготы населению, которое не справляется с непомерными коммунальными тарифами», – подчеркнул нардеп.

Глава «Украинского объединения патриотов» отметил, что украинская власть никогда не гнушалась использовать бюджет для собственного предвыборного пиара. Но на этот раз она превзошла саму себя.

«Мы знали, что власть скупая и жадная. Но после того как, обогатившись за время войны в десятки раз, решилась на фактическое финансирование своей предвыборной кампании из государственного бюджета, – за это и мертвые, и живые, и нерожденные диктаторы мира должны аплодировать стоя!» – отметил Тарас Батенко.

В то же время он подчеркнул, что никому неподконтрольный, кроме ближайшего окружения Порошенко, фонд будет работать исключительно на пиар действующего гаранта и вывода его во второй тур будущих президентских выборов.

«Это плевок не только в украинскую демократию, это плевок в перспективу Украины!» – резюмировал глава УКРОПа.