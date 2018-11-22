Верховная Рада выделила полмиллиона гривень на кибербезопасность системы ЦИК

Отмечается, что перераспределение возможно, так как в бюджете предусмотрены средства на проведение выборов в территориальных общинах, но в некоторых общинах выборы не будут проводиться.

Верховная Рада Украины приняла закон об изменениях в государственный бюджет на 2018 год, предусматривающий выделение Центральной избирательной комиссии 49,6 млн грн на кибербезопасность системы ЦИК за счет сэкономленных средств от проведения выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО).

За принятие закона №8496 проголосовало 253 народных депутата при 226 минимально необходимых.

Согласно пояснительной записке, законопроект не предусматривает выделение дополнительных средств из бюджета.

"Законопроект предусматривает перераспределение выделенных ЦИК на проведение выборов в городах областного значения средств на кибербезопасность системы ЦИК. На эти цели предусмотрено 49,6 млн грн, из которых две трети - на мероприятия кибербезопасности, а одна треть - на создание подразделений кибербезопасности ЦИК и зарплаты работникам этих подразделений», - говорится в документе.

Отмечается, что перераспределение возможно, так как в бюджете предусмотрены средства на проведение выборов в территориальных общинах, но в некоторых общинах выборы не будут проводиться.

«В некоторых территориальных общинах, которые присоединяются к городам областного значения, не проводятся выборы. Это дает возможность сэкономить 75 млн грн, предусмотренные в бюджете ЦИК», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в октябре Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о выделении Центральной избирательной комиссии 49,6 млн грн на кибербезопасность системы ЦИК.