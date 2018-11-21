Кандидаты в президенты потратили уже сотни миллионов гривень на рекламу – КИУ

Украинские политики являются рекордсменами в Европе по расходам, связанными с выборами, отметил глава комитета избирателей Украины.

Кандидаты в президенты Украины потратили сотни миллионов гривень на политическую рекламу.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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"Мы говорили о достаточно скромных по украинским меркам затратах и указывали на то, что за последние четыре месяца все потенциальные кандидаты потратили только на бордовую рекламу около 10 миллионов гривень, но если говорить о телевизионной рекламе, опросы мы не проводили, я не видел подобных цифр, но я уверен что смело можно добавлять один ноль, возможно, цифра значительно больше", - сообщил он.

Кошель отметил, что это колоссальная проблема том, что ряд политиков публично осуждали политическую рекламу.

"Более того, политики, которые активно рекламируются, они были авторами законопроекта о запрете политической рекламы. Таким образом, они противоречат сами себе. Засилье рекламы является проблемой. Мы являемся рекордсменами в Европе по расходам, связанными с выборами. К примеру, для украинских партий, украинских кандидатов, в два, в три, иногда даже в четыре раза больше, чем у наших западных соседей. Если сравнивать с Польшей то, это в 2 с половиной раза большие затраты",- рассказал Кошель.