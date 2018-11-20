Рабинович: «Оппозиционная платформа – За життя» создает в ВР депутатскую группу и собирается выиграть выборы

В Верховной Раде Украины в ближайшие дни появится новая депутатская группа, созданная главной оппозиционной силой страны – «Оппозиционной платформой – За життя». Такое заявление сделал народный депутат Украины и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в кулуарах парламента во вторник, 20 ноября.

«Оппозиционная платформа – За життя» в данный момент является оппозиционной силой №1 в стране. И в ближайшие дни в Верховной Раде Украины мы создадим новую депутатскую группу. Я считаю, что это правильно, это нужно. Мы продолжим ее расширять за счет других депутатов. Наша платформа уже сейчас будет отстаивать интересы украинцев, бороться с властью и коррупционерами. И это только начало! Ведь, объединившись и став главной оппозиционной силой Украины, мы собираемся выиграть выборы и получить большинство в будущей Раде. Сегодня в Украине ситуация складывается таким образом: либо мы сдадимся и погибнем, либо будем воевать за свое будущее. «Оппозиционная платформа – За життя» настроена на войну с нынешней властью», – заявил Вадим Рабинович.

В свою очередь народный депутат Юрий Бойко сообщил, что в дальнейшем часть фракции «Оппозиционный блок» присоединится к депутатской группе «Оппозиционная платформа – За життя».

«У нас есть еще несколько предложений от депутатов разных групп, которые понимают, что будущее Украины – за стабильностью и развитием, и они также будут членами нашей группы», – заявил политик.

На уточняющий вопрос, приглашали ли в новую депутатскую группу представителей других фракций, Юрий Бойко ответил утвердительно.

«Да, мы приглашаем депутатов из других фракций и групп, и предварительно они дали свое согласие», – заявил депутат.

В свою очередь Вадим Рабинович уточнил, что за это направление отвечает он, и пока не выдает всех подробностей.

«Хотелось бы создать самую большую депутатскую группу уже в этом парламенте. А удастся ли нам это сделать – посмотрим. Но в следующей Раде мы, как главная оппозиционная сила страны, рассчитываем на победу», – подчеркнул политик.

Отметим, во время утреннего заседания 20 ноября сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул с парламентской трибуны сообщил о том, что решением фракции народные депутаты Юрий Бойко и Сергей Левочкин исключены из ее состава.

Напомним, Юрий Бойко занимал должность сопредседателя депутатской фракции «Оппозиционный блок», а Сергей Левочкин – заместителя председателя этой фракции.

Ранее «Оппозиционная платформа – За життя» выдвинула Юрия Бойко единым кандидатом на пост президента на выборах, которые запланированы на март 2019 года.