В преддверии выборов боты в соцсетях начали оправдывать коррупцию властей

По их мнению, власти приходится воровать, чтобы на эти деньги информационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск.

В преддверии предстоящих выборов в Украине в соцсетях "порохоботы" пытаются оправдывать коррупцию нынешних украинских властей.

Читайте такжеБольше всего украинцев беспокоят война, коррупция и безработица – опрос

На пост пользователя под именем Карл Волох обратил внимание активист Антон Петруков. В частности, в посте Волох говорит о том, что "та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014), является, во многом, вынужденной. Главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск".

"Нет это не шутка и не сарказм. Это реально "порохобот" озвучивает, как позицию", - отметил Петруков.

"Интересно, что сказали бы те люди, что стояли в 2014 году на Майдане? Особенно те сто человек, что там погибли", - добавляет активист.