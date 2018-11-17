Украина должна подготовиться к противодействию дезинформации РФ на выборах-2019 - евродепутат

Европарламентарий Дариуш Росати подчеркнул, что Европейский Союз и США продолжат выступать единым фронтом с целью поддержки Украины в условиях российской агрессии.

Председатель Комитета ассоциации Украина-ЕС от Европейского парламента Дариуш Росати (группа Европейской народной партии) отмечает, что Украина должна подготовиться к противодействию дезинформационным кампаниям РФ во время президентских и парламентских выборов, которые состоятся в 2019 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Росати сказал на пресс-конференции в Киеве по результатам оценки ситуации в Украине перед выборами, сделанной международной делегацией с участием членов американской неправительственной организации «Национальный демократический институт» и депутатов Европарламента.

Он подчеркнул, что международное сообщество и, в частности, Европейский Союз и США продолжат выступать единым фронтом с целью поддержки Украины в условиях внешней агрессии со стороны России.

"Мы поддержим дальнейшую демократизацию страны, как требовали люди во время Революции достоинства четыре года томуназад", - заявил Росати.

"У нас особенно сейчас вызывает беспокойство то, что в последнее время усилилась дезинформационная война, направленная на то, чтобы запутать украинцев и вызвать раздор между ними во время предстоящих выборов", - подчеркнул евродепутат.

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В связи с этим он отметил, что делегация подняла этот вопрос, поскольку "страна должна быть подготовленной к противодействию этой кампании по дезинформации, которая потенциально весьма опасна".

Также Росати заметил, что международная делегация советует украинской власти воплотить ключевые реформы, касающиеся проведения выборов и трансформации правовой системы, а также другие реформы, чтобы создать возможность для проведения свободных, справедливых и спокойных выборов.

Вместе с тем, по мнению евродепутата, результатом выборов должно стать формирование правительства, которое продолжит реализацию реформ и демократические преобразования в стране.

Как сообщал УНИАН, предвыборная делегация Европарламента и американского Национального демократического института 15-17 ноября находилась в Украине для оценки и разработки рекомендаций с целью проведения справедливых президентских и парламентских выборов в 2019 году.