Яценюк рассказал о вызовах выборов 2019 года

По его мнению, выборы 2019 года – это удержание и развитие курса, выбранного в 2014-ом.

"Основной вызов 2019 года – в политике практически не видно людей, которые осознают, что делать в стране, кроме того, как зайти в офис президента или премьера. На сложные вызовы предлагаются простые ответы. Это популизм, выгодный, в том числе, северному соседу", - подчеркнул лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в интервью для партийному изданию НФ.

"Людям рассказывают об увеличении зарплат, но не говорят, где возьмут деньги. О повышении пенсий, но молчат, из каких поступлений. Обещают снизить тарифы, но не дают ответа о финансовых компенсаторах", - подчеркнул он.

Такой популизм, отметил лидер "Народного фронта", "сеет уныние среди граждан Украины": "Дальше пророссийские силы скажут: видите, вы хотели в Европу, то куда вы пришли?".

"Выборы 2019 года – это удержание курса, выбранного в 2014-м, и его развитие", - сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что в 2019 год "заходим в большинстве своем с негативными ожиданиями". Эта тенденция, по его словам, начала появляться в 2016-м: "Существуют реальные вызовы в экономике – нельзя за несколько месяцев решить проблемы, которые формировались на протяжении 30 лет. Нет прецедентов в мире".

"Негатива, к сожалению, добавила внутренняя борьба за власть, которая не имела ничего общего с ответственностью перед Майданом. Пока ты думаешь, как удержать страну, другие силы работают как диверсанты в твоем тылу", - сказал он.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году была сформирована коалиция из пяти партий, конституционное большинство: "Они подписались поддерживать правительство, а не уничтожать его. Но вышли из коалиции. Их официальные заявления были противоположностью тому, под чем они ставили подписи во время формирования коалиции. Те, кто остался, воткнули нож в спину премьеру. Кто тогда занимался снятием правительства? Читайте официальные заявления БПП и Президента. Это была их огромная ошибка".

"В воюющей стране фактически было осуществлено неконституционное отстранение законного правительства, а страна поставлена на грань политического кризиса, паралича государства в условиях вооруженной агрессии", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Кризиса в то время не произошло только потому, что "волей нашей команды была удержана стабильность", - подчеркнул он: "Одни играли спичками, а пожар пришлось тушить нам. Мы не разрушили коалицию. Не уничтожили парламент. Не отправили страну на перевыборы по сценарию 2005 года".

"Что произошло тогда в результате самопоедание демократов? Возрождение Януковича. Продление срока пребывания Черноморского флота РФ. Изменение курса страны в сторону России. Отказ Украины от Соглашения об ассоциации с ЕС. Вот цена", - подчеркнул он.

"В 2016 году мы не могли даже думать о таком сценарии. Я горжусь и спасибо команде "Народного фронта", что выстояла под градом дискредитации и лжи. Мы теряли рейтинги, но были той основой, которая в самый ответственный момент спасла страну от хаоса", - сказал Арсений Яценюк.