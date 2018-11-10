Кремль и его прихвостней ждет ужесточение международных санкций за "выборы" в ОРДЛО – Климкин

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, Россия не хотела мира в 2014 году, не хочет и сейчас.

Россию и ее приспешников ожидает ужесточение международных санкций после проведения так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Донбасса, которые запланированы на 11 ноября.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей странице в Facebook.

«Государство-оккупант завтра планирует совершить очередное преступление на украинской земле - провести так называемые выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления.

Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлевского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет ужесточение международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!», - отметил министр.

Также он добавил, что Россия не хотела мира в 2014 году, не хочет и сейчас.

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Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В Евросоюзе и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «чрезвычайной важности» того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые «выборы» главарей «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов» не противоречат Минским соглашениям.

Сегодня, 10 ноября, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз считает незаконными и осуждает так называемые «выборы» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.