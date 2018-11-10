Украина призвала ЕС ввести санкции против всех причастных к организации так называемых «выборов» на оккупированном Донбассе

Также Николай Точицкий поблагодарил Евросоюз за четкую позицию по непризнанию «выборов» главарей «ЛНР» и «ДНР».

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий призвал ЕС ввести санкции против всех лиц, причастных к организации и проведению так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Донбасса, которые запланированы на 11 ноября.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Призываю наших партнеров ввести санкции против всех причастных к их организации - от верхушки до самого низкого уровня», - отметил Точицкий.

Также он поблагодарил Евросоюз за четкую позицию по непризнанию «выборов» на оккупированном Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В Евросоюзе и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «чрезвычайной важности» того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые «выборы» главарей «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов» не противоречат Минским соглашениям.

Сегодня, 10 ноября, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз считает незаконными и осуждает так называемые «выборы» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.