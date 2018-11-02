В США началась атака российских пранкеров против признания Голодомора геноцидом - посол В США российские пранкеры начали атаку против признания Голодомора геноцидом

Посольство уже уведомило всех губернаторов об опасности фейковых звонков.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый столкнулся с массированной атакой пранкеров, которые звонят политикам от его имени.

Об этом он рассказал на встрече с украинскими журналистами в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда".

По его словам, атака началась в последние дни. "Буквально вчера якобы от моего имени и якобы по поручению президента Украины поступило обращение к почти всем губернаторам – запрос на телефонный разговор", - рассказал он.

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По словам посла, часть губернаторов дала согласие на переговоры с человеком, который выдавал себя за посла. Часть переговоров состоялась до того, как посольство узнало об этой проблеме. Это позволило посольству узнать о тематике, которая интересовала пранкеров, и о ходе разговора.

Этот человек говорит, что есть два основания для разговора. Одно – экономическое сотрудничество и туризм, и вторая тема – по Голодомору. И после вступления и общих фраз об экономике обращается (к губернатору), мол, помните, я вас просил (о признании Голодомора геноцидом на уровне штата)? Так вот, это не актуально, давайте перенесем", - рассказал он.

"Очевидно, реальная тема – это Голодомор", - добавил посол.

По его словам, посольство сообщило всем губернаторам об опасности фейковых звонков, после чего атака переключилась на мэров и конгрессменов.

По словам посла, инициаторами этих фейковых переговоров являются "хорошо известные российские пранкеры", которые уже совершали ряд провокаций против Украины в США, в том числе – разыграв министра энергетики Рика Перри. Как известно, этот розыгрыш осуществили в 2017 году пранкеры из РФ, известные как Вован и Лексус.

Ранее Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.