Санкции России в отношении Украины затронут более 50 человек - росСМИ
21:14, 30 октября 2018Политика
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Российский кабинет министров якобы заканчивает работу над постановлением об ограничительных мерах.
Иллюстрация / REUTERS
Российские санкции в отношении Украины затронут 360 компаний и более 50 физических лиц.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российском правительстве. Он уточнил, что кабинет министров заканчивает работу над постановлением об ограничительных мерах.
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Источник не назвал фамилии украинских граждан, попавших в санкционный список. Он заметил, что в нём будет "много интересных открытий для граждан Украины".
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».
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