Зеленский откровенно рассказал о своем участии в выборах президента (видео)

Во время своего выступления Зеленский признался, что в последнее время его жизнь превратилась в кошмар.

Украинский шоумен, соучредитель "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский сделал публичное заявление о своем участии в выборах президента в 2019 году. Это заявление прозвучало время концерта "Вечерний квартал", который транслировался на телевидении 27 октября.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное на YouTube-канале "Студии "Квартал 95 Online".

Так, во время своего выступления Зеленский признался, что в последнее время его жизнь превратилась в кошмар. По словам артиста, его засыпают вопросами, действительно ли он решил участвовать в президентских выборах-2019.

Читайте такжеПрезидентский рейтинг вот КМИС: Зеленский сравнялся с Порошенко

"У меня есть юридическое образование – и это плюс для меня. Но... у меня нет политического опыта... И это жирный плюс!..", – отметил Зеленский.

"Я официально заявляю: я идти в президенты не хо...тя, посмотрим", – сказал в конце своего выступления шоумен.

Зеленский также отметил, что его задевает, когда говорят, что деньги ему на участие в выборах может дать только олигарх Игорь Коломойский.

Актер также задал зрителям несколько вопросов относительно своего участия в выборах президента, и последнее звучало так: "Кто за то, чтобы я не шел в президенты, а вам вернули деньги за билеты?". Никто в зале руку не поднял. Евгений Кошевой в ответ спросил Зеленского: "А ты действительно собирался вернуть деньги за билеты?". "Конечно, нет", – ответил Зеленский.

"Тогда ты готов идти в президенты", – отметил Кошевой.

Смотрите видео, где Зеленский говорит о президентстве