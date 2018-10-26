Донецк был, есть и будет Украиной – Подкопаева сделала заявление об агрессии РФ

По словам спортсменки, она даже в страшном сне не могла представить, что Россия нападет на Украину.

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева заявила, что считает Россию агрессором, который четыре года назад незаконно оккупировал украинский Крым и развязал войну на Донбассе.

Об этом спортсменка рассказала в интервью "Гордону".

"В 2014 году Российская Федерация аннексировала Крым, начала военные действия на Донбассе. С тех пор я не могу поехать в Донецк, на могилы бабушки и деда. Не могу проведать своих тренеров, которые живут там. Сначала мы пытались выяснить позиции. Я поняла, что там все уже глубоко зашло, что пропаганда делает свое дело. Мы все-таки с разных сторон. Меня сильно и больно ранит, что с родными, близкими людьми мы не нашли точек соприкосновения," – рассказала Подкопаева.

Олимпийская чемпионка рассказала, что в Донецке остались работать ее тренер и хореограф. Кроме того, в оккупированном городе до сих пор функционирует гимнастический зал и Дворец спорта "Динамо", где проводятся соревнования.

"Когда я вижу флаги, но не желто-голубые – больно. Для меня Донецк был, есть и будет Украиной", – подчеркнула она.

По словам спортсменки, она даже в страшном сне не могла представить, что Россия нападет на Украину.

"С Российской Федерацией нас связывает история. Не всегда приятная, но тем не менее. Начав всю эту катавасию, военные действия, разожгли огонь между двумя братскими государствами. Хотя культурно, экономически у нас все равно много общего. Может это прозвучит по-детски, но я надеюсь и верю, что в ближайшее время военные действия на Донбассе прекратятся, когда будет подписан мирный договор", – отметила Подкопаева.

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Гимнастка также рассказала, что каждый раз, как приезжает в Украину, то посещает бойцов в военном госпитале.

"Мы видим – борт за бортом, раненые поступают и поступают. Если кажется, что все немного утихло, – нет, этого не произошло. Я каждый раз говорю: "Ребята, спасибо вам за то, что вы даете нам возможность смотреть на это солнце, дышать этим воздухом, улыбаться, радоваться, воспитывать детей". Мучительный момент, когда гибнут наши лучшие... Пережить это... Когда это все закончится?!", – добавила чемпионка.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что до 30 ноября Апелляционный суд арестовал бывшего мужа Подкопаевой бизнесмена Тимофея Нагорного. По данным СБУ, Нагорный должен был создать в Украине политическую партию по заданию кураторов из Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Сам Нагорный подчеркнул, что он "никогда и никем не был завербован", в том числе спецслужбами России.