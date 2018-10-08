Порошенко показал технику, которую получила украинская армия (видео)

Президент рассказал о переданном армии вооружении и технике.

3,5 тысячи единиц вооружения и военной техники в этом году "Укроборонпром" передал украинской армии.

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Более 2 тысяч единиц из них – это новое и модернизированное вооружение, пишет на своей странице президент Украины Петр Порошенко и публикует соответствующее видео.

"Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетное-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер" и ракеты к ним, новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи – все это уже на вооружении у наших защитников и усиливает обороноспособность Украины", - написал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 3 октября "Укроборонпром" передал армии модернизированные танки и новые бронетранспортеры.