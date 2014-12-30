Яценюк: быстрого ответа на Крым нет – его точно вернут «наши дети или внуки»
15:28, 30 декабря 2014Политика
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«Если Господь Бог нам поможет, еще при нас всех мы вернем контроль над Крымом. Если нет, так это сделают наши дети или внуки», - подчеркнул Яценюк.
Геополитически быстрого ответа на Крым нет / Фото УНИАН
Премьер-министр Арсений Яценюк убежден, что Крым точно вернут «наши дети или внуки».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
Читайте такжеРоссияне назвали обвал рубля более важным событием уходящего года, чем "Крымнаш"«Геополитически быстрого ответа на Крым нет. То есть, быстрого и простого ответа, как вернуть Крым, сейчас не существует», - сказал Яценюк и подчеркнул, что Крым остается украинской территорией.
«Если Господь Бог нам поможет, еще при нас всех мы вернем контроль над Крымом. Если нет, так это сделают наши дети или внуки», - подчеркнул Яценюк.
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