Яценюк: быстрого ответа на Крым нет – его точно вернут «наши дети или внуки»

15:28, 30 декабря 2014
Политика
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«Если Господь Бог нам поможет, еще при нас всех мы вернем контроль над Крымом. Если нет, так это сделают наши дети или внуки», - подчеркнул Яценюк.

Фото УНИАН

Премьер-министр Арсений Яценюк убежден, что Крым точно вернут «наши дети или внуки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Читайте такжеРоссияне назвали обвал рубля более важным событием уходящего года, чем "Крымнаш"«Геополитически быстрого ответа на Крым нет. То есть, быстрого и простого ответа, как вернуть Крым, сейчас не существует», - сказал Яценюк и подчеркнул, что Крым остается украинской территорией.

«Если Господь Бог нам поможет, еще при нас всех мы вернем контроль над Крымом. Если нет, так это сделают наши дети или внуки», - подчеркнул Яценюк.

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