Пункт пропуска "Чонгар" приостановил работу
01:38, 30 декабря 2014Политика
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Пункт пропуска "Чонгар" на административной границе Херсонской области и Крыма временно не работает.
Пункт пропуска "Чонгар" приостановил работу / УНИАН
Об этом сообщает представительство президента в Автономной республике Крым со ссылкой на данные Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.
"Пункт пропуска "Чонгар" временно не работает в связи с действиями сопредельной стороны. Пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" работают в штатном режиме", – сказано в сообщении.
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Также отмечается, что граждане Украины могут "свободно пересекать административную границу между материковой частью Украины и временно оккупированным Крымом в пунктах пропуска "Каланчак" и "Чаплинка".
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