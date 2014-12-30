Пункт пропуска "Чонгар" приостановил работу

Об этом сообщает представительство президента в Автономной республике Крым со ссылкой на данные Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.

"Пункт пропуска "Чонгар" временно не работает в связи с действиями сопредельной стороны. Пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" работают в штатном режиме", – сказано в сообщении.

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Также отмечается, что граждане Украины могут "свободно пересекать административную границу между материковой частью Украины и временно оккупированным Крымом в пунктах пропуска "Каланчак" и "Чаплинка".