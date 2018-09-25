Скандал в ВСУ: система управления войсками оказалась "защищена" примитивными паролями типа "admin" и "123456"

Между тем, в Украине работает восемь трастовых фондов НАТО по киберзащите и на эти цели для ВСУ в 2017 году Альянс выделил около 40 млн евро.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) в качестве паролей доступа на сервера автоматизированной системы управления войсками «Днипро» были установлены пароли типа admin и 123456.

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Об этом сообщил журналист Александр Дубинский. По его словам, это "позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года" и стоило жизни бойцов на фронте.

Согласно документам, которые журналист имеет в своем распоряжении, 22 мая этого года во время настройки и проведения тестирования сетей Автоматизированной системы управления войсками «Днипро» специалист по базам данных Дмитрий Власюк выявил, что на многих серверах и коммутаторах с IP-адресами доступ происходит по стандартному логину и паролю.

Журналист отметил, что Власюк Дмитрий, согласно резюме, на данный момент проходит службу в воинской части А1586 по призыву офицера запаса.

"Про уязвимые места Власюк сообщил оперативному дежурному данной военной части А0334. При дальнейшей настройке оборудования было обнаружено что его обращение было проигнорировано и пароли не были изменены. После чего он обратился на горячую линию СБУ, и в тот же день представитель военной разведки встретился с ним на территории воинской части, где Власюк проходил службу", - сообщает Дубинский.

По данным журналиста, такая же ситуация была обнаружена 25 мая 2018 года на почтовых серверах ВСУ. "Таким образом, без каких-либо специальных знаний можно свободно иметь доступ к свитчам, роутерам, АРМ, серверам, голосовым шлюзам, принтерам, сканерам и т.п. – то есть, иметь возможность анализировать огромный массив секретной информации Вооруженных сил", - подчеркивает журналист.

Он пишет, что учитывая такой объем утечки информации, противнику достаточно было всего нескольких дней чтобы просканировать всю сеть АСУ "Днипро" и создать топологию всех сетей по роду и виду войск, структурным подразделениям и использовать данную сеть для выяснения поставленных задач, учитывая то, что услуги связи предоставляются Укртелекомом.

"Поскольку обращение Власюка к руководству военной части было проигнорировано, он 25 мая 2018 года, рекомендованным письмом, обращается в СНБО и Службу внешней разведки, где излагает всю описанную ситуацию", - сообщает журналист.

Дубинский приводит хронология с письмом Власюка, сообщая, что спустя 10 дней, 5 июня 2018 года СНБО перенаправляет данное обращение Министерству обороны и СБУ, и подписано данное письмо – офшорным помощником президента Свинарчуком-Гладковским.

Спустя еще 8 дней, 13 июня 2018 года Служба внешней разведки (СВР) сообщает Власюку, что проблема защищенной настройки АСУ «Днипро» не относиться к компетенции Службы внешней разведки, поскольку Служба не использует данную систему в своей деятельности, и не имеет возможности влиять на информационные системы других госорганов, и кроме всего прочего - центр обеспечения кибербезопасности появился на базе департамента контрразведки СБУ, а центр киберзащиты ИТС на базе ГУ связи ВСУ.

"То есть, «разведчики» решили, что госслужба спецсвязи и защиты информации, вообще не касается СВР, поэтому предложили заявителю обратиться к другим компетентным органам. Вдумайтесь, СВР даже не соизволила перенаправить обращение в соответствующие службы", - высказывает мнение журналист.

Спустя месяц, 26 июня 2018 года, Минобороны (ВЧ0106), согласно письму СНБО, предоставила ответ Власюку, в котором указала что Минобороны и ВСУ провели следующие мероприятия: запрет использования слабых паролей и периодическая проверка всех АРМ, сетевых приборов, серверного оборудования ИТС ВСУ на наличие слабых логинов и паролей.

Сообщили что ряд IP-адресов является элементом обучающим и не нуждается, по их мнению, в укреплении. Также, не предоставляет опасности один из серверов, который является тестовым, а еще один вообще не используется.

Также Власюк получил 05 июля 2018 года ответ от Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной защиты СБУ, согласно которому, все нарушения доступа в сети АСУ «Днипро» устранены.

Однако 12 июля 2018 года при очередном тестировании АСУ «Днипро» Власюк обнаружил что ряд оборудования с конкретными IP-адресами и далее используют стандартный пароль и логин, а в некоторых случаях - доступ в сеть с компьютеров и на компьютеры Минобороны, связанные в единую сетку, происходит без пароля.

Большая часть технических средств используется, при этом, в разных военных частях и закреплена за конкретными военнослужащими, которые за данные нарушения должны нести персональную ответственность.

"Власюк 13 июля 2018 года повторно обратился в СНБО, где указал на отсутствие реакции на его обращение. Одновременно он отправил дополнительно информацию в Аппарат ВР Украины, который в свою очередь 20 июля 2018 года ответил, что информация передана в комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны", - рассказывает журналист.

СНБО на повторное обращение ответил, что направил обращение в СБУ и Минобороны для повторного рассмотрения. Подпись поставил все тот же Гладковский.

"Пошел четвертый месяц, а пароли доступа к техническим средствам, серверам и компьютерам Минобороны остаются теми же: 123654 и admin…", - констатирует Дубинский.

"Что же касается Власюка, то после обращений в СНБО и СБУ его полностью отключили от сетей АСУ «Днипро», организовали проверку Генштаба и угрожают ему криминальным преследованием…", - сообщает он, - "В качестве интересной детали этой истории, добавлю информацию о том, что в Украине работает восемь трастовых фондов НАТО по киберзащите, которые занимаются развитием оперативных способностей и содействие в трансформации ВСУ".

В 2017 году НАТО выделило на эти цели порядка 40 млн евро. Ответственным за реализацию данного проекта является СБУ, напоминает журналист.

Еще в феврале 2018 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявлял, что в армии осваивают новые технологии, а также проводят обучение состава, а основные элементы автоматизированной системы управления войсками будут созданы до конца 2018 года. "Результат – налицо", - подытожил Дубинский.