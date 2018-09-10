Вайкуле рассказала о последствиях скандала с Крымом: "Все ровно!"

Певица впервые после своего заявления выступила в России - в Сочи на «Новой Волне».

Латвийская певица Лайма Вайкуле утверждает, что ее громкое заявление касательно Крыма не принесло никаких последствий.

Информация появилась во время фестиваля "Новая Волна-2018" в Сочи. Артистка прилетела на черноморское побережье в самый последний день события. Она охотно со всеми общалась, хотя, говорят, помощники артистки попросили не задавать ей вопросы на щекотливую политическую тему, пишет Комсомольская правда.

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Журналисты все же попытались узнать, были ли у Вайкуле какие-то проблемы после истории с Крымом.

"Проблемы? Никаких проблем. Все ровно", - сухо ответила артистка.

Напомним, ранее певица заявила, что несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией Крым. После того, как СМИ распространили ее слова, а российские артисты и продюсеры и вся российская общественность начала активно негативно комментировать происшествие, Вайкуле опровергла информацию.