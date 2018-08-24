В США снова призвали Россию освободить Сенцова и всех украинских политзаключенных

Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова немедленно освободить незаконно осужденных в России украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных.

Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Хезер Науэрт.

"Секретарь Майк Помпео говорил сегодня (23 августа - УНИАН) с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым об украинском политическом узнике Олеге Сенцове, который более трех месяцев голодает в знак протеста в российской тюрьме", - говорится в сообщении.

"Секретарь отметил нашу обеспокоенность по поводу состояния здоровья Сенцова и настоятельно призвал Россию немедленно освободить Сенцова и всех украинских политических заключенных", - отмечается в заявлении.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, в дальнейшем его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние режиссера быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына. В Кремле ответили ей, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании.

Политические деятели и активисты в Украине и во всем мире продолжают требовать от России освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.