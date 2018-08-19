В параде на День Независимости примут участие военные из 18 стран - Полторак

В параде примут участие 4,5 тысячи украинских военнослужащих и будут представлены 250 единиц военной техники.

В военном параде по случаю празднования 27-й годовщины Независимости Украины, который состоится в центре Киева 24 августа, примут участие военные из 18 стран.

Об этом накануне заявил министр обороны Степан Полторак, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Он напомнил, что в параде на улице Крещатик примут участие 4,5 тысячи украинских военнослужащих и будут представлены 250 единиц военной техники.

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«Мы ожидаем еще прибытия 18 иностранных делегаций из разных стран мира, которые будут участвовать в параде. Всего 300 военнослужащих», - добавил Полторак.

В Минобороны отметили, что всего по Крещатику пройдут 24 парадных расчета, представляющие подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 августа на Крещатике состоялась первая тренировка военнослужащих, которые будут принимать участие в военном параде по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. Также репетиции парада в центре столицы состоятся 20 и 22 августа.