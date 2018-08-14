Разведчик объяснил, зачем Россия стягивает военную технику на Донбасс

Ветеран внешней разведки объяснил, что Россия намерена военным образом давить на Украину и создавать впечатление, что Москва готова начать широкомасштабную военную операцию.

Существуют серьезные риски эскалации конфликта с Россией как на линии разграничения на Донбассе, так и в тылу Украины, однако решиться на полноценную атаку Кремль не сможет.

Об этом изданию "Апостроф" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Шаги Кремля, которые свидетельствуют, что они не собираются выполнять взятые на себя обязательства по минскому пулу договоренностей, и попытки каким-то образом использовать определенные нюансы внешнеполитической деятельности США и ЕС дают Москве основания кошмарить Украину. То есть создавать определенные угрозы на ее территории, особенно на восточном фронте. Для этого там происходит и определенная концентрация военного контингента, техники и провокации различного уровня. Эти акции нужны для того, чтобы военным образом давить на Украину и создавать впечатление, что Россия готова начать широкомасштабную военную операцию", – отмечает Богдан.

В то же время, намерениям России противостоит два фактора, первый из которых – готовность украинской армии к отражению агрессии.

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"Мы должны помнить, что украинские Вооруженные силы уже не те, что были в 2014-м. Во-первых, они имеют хороший опыт, во-вторых, у них есть современная военная техника. А учитывая проблемы, которые возникают в Азовском море, укрепляется также украинское азовское побережье", – говорит эксперт.

Второй фактор – продолжение поддержки со стороны западных партнеров, в частности США.

"Мы также должны понимать: какими бы ни были проблемы трансатлантического партнерства, какие кульбиты не выбрасывал бы президент Трамп, в США очень мощная система сдержек и противовесов. Конгресс сейчас играет там основную роль, учитывая порой не слишком адекватные действия их президента. Конгресс принимает необходимое для дальнейшей защиты США и их партнеров законодательство, поэтому он фактически стал на позиции сохранения трансатлантического партнерства. Несмотря на заявления Трампа о возможной дружбе с Россией, и Пентагон, и Госдеп, и НАТО четко определили, что основной угрозой для западных демократий являются действия российского режима, который сознательно выпал из международного права и разрушает как глобальную безопасность, так и мировой порядок", – подчеркивает генерал.

Таким образом, сложившаяся ситуация позволяет предположить, что мелкие провокации на фронте и в тылу будут происходить, однако полномасштабно реализовать задуманное Путин не решится, считает эксперт.