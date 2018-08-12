Российский актер Садальский прокомментировал отказ Вайкуле выступать в Крыму

17:46, 12 августа 2018
Политика
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Садальский признался Вайкуле в любви и отказался ехать в Украину / фото instagram.com/stassadal

Российский актер и блогер Станислав Садальский прокомментировал скандал, который вспыхнул вокруг высказывания латвийской певицы Лаймы Вайкуле по поводу отказа выступать в Крыму вне зависимости от гонорара, который ей предложат.

Стас Садальский высказался в своем Instagram.

Примечательно, что свои размышления на тему Вайкуле, Латвии и Украины актер поместил под фотографией, на которой он изображен в вышиванке. 

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Несмотря на категоричное высказывание Лаймы Вайкуле, Станислав Садальский отметил, что она замечательный человек и певица. Также актер сообщил, что в Украину он не поедет, так как здесь обижают его соотечественников.

"При Порошенко не приеду", - резюмировал актер.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич предупредил латвийскую певицу Лайму Вайкуле о возможных проблемах в РФ из-за заявления артистки об оккупированном Крыме.

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Теги: #аннексия Крыма#российская оккупация Крыма#выступления в Крыму