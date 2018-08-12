Российский актер Садальский прокомментировал отказ Вайкуле выступать в Крыму
Российский актер и блогер Станислав Садальский прокомментировал скандал, который вспыхнул вокруг высказывания латвийской певицы Лаймы Вайкуле по поводу отказа выступать в Крыму вне зависимости от гонорара, который ей предложат.
Стас Садальский высказался в своем Instagram.
Примечательно, что свои размышления на тему Вайкуле, Латвии и Украины актер поместил под фотографией, на которой он изображен в вышиванке.
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Несмотря на категоричное высказывание Лаймы Вайкуле, Станислав Садальский отметил, что она замечательный человек и певица. Также актер сообщил, что в Украину он не поедет, так как здесь обижают его соотечественников.
"При Порошенко не приеду", - резюмировал актер.
😩Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают! 🗣Только что вернулся из Латвии, там то же отвратительное отношение к русским. Замечательная певица Вайкуле и хороший человек! Очень рад, что мне постчастлиаилось быть с ней знакомым! Лайма, я тебя люблю!! В Украину не поеду..., хотя мне даже звонило СБУ! -Немає проблем, вам безпечно Ми вас любимо пан Садальський приїжджайте -Не можливо бути в країні , де ображають моїх співвітчизників ! При Порошенко не приїду #садальский #украина #риднаненькаукраина #одесса #сбу #пошлина
Ранее российский сенатор Франц Клинцевич предупредил латвийскую певицу Лайму Вайкуле о возможных проблемах в РФ из-за заявления артистки об оккупированном Крыме.