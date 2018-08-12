"Ступила на стезю Кикабидзе": в РФ пригрозили Вайкуле из-за позиции по оккупированному Крыму
Российский сенатор Франц Клинцевич предупредил латвийскую певицу Лайму Вайкуле о возможных проблемах в РФ из-за заявления артистки об оккупированном Крыме.
Об этом сообщает Regnum.
Напомним, накануне перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле сказала, что не будет выступать в оккупированном Крыму ни за один гонорар.
"Никакой ностальгии. Лайма Вайкуле ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе", - заявил Клинцевич.
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Как известно, грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявлял, что ему угрожали пророссийские боевики с оккупированного Донбасса за поддержку целостности Украины.
Сенатор также предположил, что у Вайкуле могут возникнуть проблемы, если она отправится с гастролями по России.
"Слово – не воробей. Интересно, сколько теперь составит ее гонорар, если она вдруг надумает отправиться на гастроли в Россию?" – заявил Клинцевич.