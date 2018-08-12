Денісова про хибну інформацію щодо Сенцова: у колонії так жартують з журналістами
Неправдиву інформацію щодо незаконно засудженого в РФ українця Олега Сенцова можуть поширювати співробітники колонії у Лабитнангі, де утримують політв'язня.
Таку заяву зробила «Громадському» уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Омбудсмен прокоментувала інформацію, яку напередодні поширила журналістка Вікторія Івлєва, за якою літак із Сенцовим нібито вилетів із Салехарда. Пізніше цю інформацію спростували у ФСВП Росії. Сама Івлєва зазначила, що «над ними просто посміялися».
«Важко коментувати це... Сподіваємося кожного разу, що буде підтверджена інформація (про звільнення Сенцова, — ред.), але у Лабитнангі так шуткують із журналістами та громадянами, які думають, що налагодили контакт з працівниками у колонії», — вказала Денісова.
Омбудсмен також нагадала, що 9 серпня у Сенцова була медична комісія, і після обстеження, за неофіційними даними є два висновки: по-перше, те, що Сенцов для 90 днів голодування «почувається нормально», а по-друге, що його можна перевозити.
«Вчора говорили з Москальковою (уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова, — ред.), вона каже, що у нього все в порядку, нічого нового, її риторика не змінилася», — додала Денісова.
Як повідомляв УНІАН, Сенцов почав голодування 14 травня 2018 року. Він вимагає звільнити всіх утримуваних Росією українських політв'язнів.
Українець був затриманий російськими силовиками в Криму 11 травня 2014 року. Його звинувачували в нібито підготовці терактів на півострові під час окупації Росією. Пізніше Сенцова звинуватили в зберіганні зброї і вибухівки. 5 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років суворого режиму.
9 серпня адвокат політв'язня повідомив, що стан Сенцова важкий, у нього сталась третя криза голодування.