Денісова про хибну інформацію щодо Сенцова: у колонії так жартують з журналістами

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що літак з Сенцовим нібито вилетів із Салехарда, однак згодом її було спростовано.

Неправдиву інформацію щодо незаконно засудженого в РФ українця Олега Сенцова можуть поширювати співробітники колонії у Лабитнангі, де утримують політв'язня.

Таку заяву зробила «Громадському» уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Омбудсмен прокоментувала інформацію, яку напередодні поширила журналістка Вікторія Івлєва, за якою літак із Сенцовим нібито вилетів із Салехарда. Пізніше цю інформацію спростували у ФСВП Росії. Сама Івлєва зазначила, що «над ними просто посміялися».

«Важко коментувати це... Сподіваємося кожного разу, що буде підтверджена інформація (про звільнення Сенцова, — ред.), але у Лабитнангі так шуткують із журналістами та громадянами, які думають, що налагодили контакт з працівниками у колонії», — вказала Денісова.

Омбудсмен також нагадала, що 9 серпня у Сенцова була медична комісія, і після обстеження, за неофіційними даними є два висновки: по-перше, те, що Сенцов для 90 днів голодування «почувається нормально», а по-друге, що його можна перевозити.

«Вчора говорили з Москальковою (уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова, — ред.), вона каже, що у нього все в порядку, нічого нового, її риторика не змінилася», — додала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, Сенцов почав голодування 14 травня 2018 року. Він вимагає звільнити всіх утримуваних Росією українських політв'язнів.

Українець був затриманий російськими силовиками в Криму 11 травня 2014 року. Його звинувачували в нібито підготовці терактів на півострові під час окупації Росією. Пізніше Сенцова звинуватили в зберіганні зброї і вибухівки. 5 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років суворого режиму.

9 серпня адвокат політв'язня повідомив, що стан Сенцова важкий, у нього сталась третя криза голодування.