Волкер напомнил России о законе "Магнитского" и призвал освободить Сенцова

Волкер напомнил о действующем законе «Магнитского», который предоставляет возможность вводить санкции против тех, кого подозревают в нарушениях прав человека.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер призвал власти Российской Федерации освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом дипломат написал в Twitter.

"Россия должна освободить Олега Сенцова до того, как будет иметь еще одну смерть на своих руках", - подчеркнул Волкер.

Он призвал сохранить жизнь Сенцов и напомнил о действующем законе «Магнитского».

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

7 августа в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заверили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Как отметили в ведомстве, ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается: у него очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние катастрофически плохое.

Денисова попросила Москалькову организовать перевод Сенцова в московский институт или больницу, где есть специалисты по эндогенному питанию. Также Денисова попросила руководителя администрации Путина посодействовать рассмотрению ходатайства о помиловании Сенцова.

Справка УНИАН. Конгресс США принял «Закон Магнитского» в декабре 2012 года. Документ сначала был направлен против лиц, предположительно причастных к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского в 2009 году. В список вносились те, к кому применялись персональные ограничения. Позже перечень пополнялся фамилиями людей, которых США подозревают в нарушениях прав человека. Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и арест всех счетов названного лица в американских банках.