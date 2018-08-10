Макрон призвал Путина найти гуманитарное решение ситуации с Сенцовым - СМИ

Президент Франции обеспокоен состоянием здоровья незаконно заключенного в России украинского режиссера.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон призвал президента Российской Федерации Владимира Путина найти гуманитарное решение ситуации с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым, который с 14 мая голодает в знак протеста.

Об этом сообщает Reuters.

"Президент Республики выразил президенту Путину свою обеспокоенность с учетом того, что состояние здоровья господина Сенцова, похоже, опасно осложняется, и сообщил важность того, чтобы Россия срочно нашла гуманитарное разрешения ситуации", - сообщили в Елисейском дворце.

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Как сообщал УНИАН, 25 июля Европейский суд по правам человека принял решение об обеспечительных мерах в отношении незаконно осужденного в России украинского режиссера Сенцова, который голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. Отмечается, что согласно пункту 39 положения Суда, ЕСПЧ вправе указать любому государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно. Суд призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение, а самому режиссеру предложил принять лечения ради спасения его жизни.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

7 августа в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается. По информации адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние - катастрофически плохое.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову организовать перевод Сенцова в московский институт или больницу, где есть специалисты по эндогенному питанию. Также Денисова просит руководителя администрации Путина посодействовать рассмотрению ходатайства о помиловании Сенцова.