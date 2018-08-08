Царев опровергнул информацию о своем убийстве: «меня уже раз десять хоронили»

Беглый экс-регионал рассказал журналистам, что "живет хорошо", находится в Крыму, и общается с некоторыми нынешними украинскими политиками.

Экс-регионал, бывший соратник Януковича и одиозный сепаратист Олег Царев жив и находится в Крыму. Информация о его убийстве, которая ранее появилась в соцсетях и некоторых СМИ, оказалась неправдивой.

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Фейковое сообщение о своей «смерти» Царев прокомментировал ТСН по видеосвязи. По его словам, она находится в Крыму.

Царев, как отмечается, рассказал, что «живет хорошо». С бывшим президентом Украины Виктором Януковичем не общается, но общается «с бывшими и нынешними» украинскими политиками.

«Да, как видите, живой. А можете ссылку кинуть? (на сообщение об убийстве – ред.) А то меня уже хоронили раз десять», – указал беглый регионал.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о смерти Царева. Со ссылкой на адвокатов экс-регионала Александра Ефремова сообщалось, что он якобы был убит в Москве.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что начала процедуру заочного осуждения экс-депутата ВР Царева. В марте 2016 года ГПУ направила дело в отношении Царева в суд. Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственную смену и свержение конституционного строя.

По данным ГПУ, Царёв обвиняется в том, что в период с апреля-мая 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост президента Украины, принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы Украины путем признания террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Царев объявлен в розыск.