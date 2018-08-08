Ахметов и Колесников отреагировали на информацию о сотрудничестве с Манафортом: другие олигархи молчат (видео)

В США продолжается судебный процесс над политтехнологом Полом Манафортом, которому грозит до 30 лет за решеткой.

Сергей Левочкин, Борис Колесников, Ринат Ахметов, Андрей Клюев и Сергей Тигипко платили миллионы долларов американскому политтехнологу Полу Манафорту через кипрский оффшор.

Как говорится в сюжете ТСН, об этом на суде рассказал ключевой свидетель против бывшего политтехнолога Януковича Рик Гейтс.

Читайте такжеБывший партнер Манафорта заявил, что их компания сотрудничала с Порошенко в 2014 году

Он много лет был правой рукой Манафорта и доподлинно знает все финансовые сделки, которые тот проводил с украинскими олигархами. За то, что налоги с этих бешеных денег Манафорт не платил, ему грозит до 30 лет за решеткой.

Ни один из названных украинских спонсоров на запрос ТСН пока не ответил. Ранее журналист Франк Фоер, что проводил расследование связей Манафорта с Януковичем, утверждал, что Левочкин лично требовал у членов Партии регионов деньги "на Манафорта", часть которых оставлял себе.

Из всех фигурантов списка прокомментировали информацию только двое. В пресс-службе Рината Ахметова заявили, что с Манафортом сотрудничали лишь по вопросам ребрендинга компании "СКМ", а денег за консультации Партии регионов не давали. А вот Борис Колесников информацию вообще назвал ложью. "Я никогда не был клиентом Пола. И никогда в жизни не платил ему ни гривны, ни доллара", - заверил украинец.