Российские оккупанты случайно сбили Boeing - американский журналист

Журналист отметил, что сам ранее предполагал, что установкой управляли сепаратисты, которые не являются профессиональными военными и сделали выстрел случайно.

Российские оккупанты сбили Boeing рейса MH17 на Донбассе не случайно, заявил американский журналист Дэвид Саттер.

"Я думаю, что мы уже утвердили важные факты. Есть какие-то вопросы, на которые до конца мы не можем дать ответ. Но я считаю, что уже ясно, что малайзийский боинг не был уничтожен ошибочно. Это трудно представить, что это может быть, но совершенно невозможно спутать пассажирский самолет с грузовым самолетом, который используют украинские войска. А боинг-777 - это огромный самолет, который имеет два источника тепла, они очень мощные, могут быть захвачены аппаратурой, которая является частью установки "Бука", - пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

"Буком" руководят хорошо обученные специалисты, они умеют на слух и визуально определять тип самолета. Установку разместили под одним из наиболее загруженных коридоров для пассажирских самолетов. Участники той операции не могли не знать об этом.

"И плюс мы знаем, что те, кто стрелял и уничтожил этот самолет, они ждали около 5 часов к месту, с которого они стреляли. Что это означает? Что они ждали объект. Когда им сообщили, что объект приближается, они пошли туда и сделали выстрел. Я не вижу здесь возможности, что это было сделано ошибочно", - заявил Саттер.

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Журналист отметил, что сам ранее предполагал, что установкой управляли сепаратисты, которые не являются профессиональными военными и сделали выстрел случайно. Однако после идентификации российских военных, эти сомнения исчезли.

"Правительства Нидерландов и Австралии идентифицировали Россию как виновника этого и требовали объяснений. Поэтому уже нельзя приписывать это сепаратистам. Но в таких условиях мировое общественное мнение должно сейчас поднимать снова этот вопрос. 4 года давности, потому что изначально мы неправильно поняли, что произошло, сейчас мы больше понимаем, хотя полного объяснения мы не имеем. Осознав, что это была Россия, что это было нарочно, мы должны действовать и требовать какие-то меры в ответ", - резюмировал журналист.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над контролируемой сепаратистами районом Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.