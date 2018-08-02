Луценко предложил заменить «устаревшее» звание Героя Украины новой наградой

По мнению генпрокурора, звание Героя Украины дискредитировано, а кроме того, является постсоветским по сути и форме.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает государственную награду «Герой Украины» дискредитированной и устаревшей.

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Как сообщает «Левый берег», соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной завершению досудебного расследования по делу Савченко.

"Очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия стала врагом страны", - посетовал генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что Савченко - не единственный Герой Украины, находящийся под следствием. "Их четверо, которые находятся под уголовными производствами", - указал он.

Генпрокурор отметил, что считает награду Герой Украины постсоветской по сути и по форме, Он также назвал ее дискредитированной и предложил заменить ее на другую награду – Золотой Трезубец, прописав другие требования по ее присвоению.

По словам Луценко, Петр Порошенко в свое время был близок к принятию такого решения, однако не сделал этого, поскольку семьи погибших героев Евромайдана настаивали на присвоении погибшим именно звания Героя Украины.

"Уже давно надо было принимать решение о завершении действия награды Герой Украины", - заключил он.

Напомним, 25 мая 2016 года Петр Порошенко вручил Надежде Савченко, освобожденной из российского заключения, орден «Золотой Звезды» Героя Украины.

В марте, когда появилась информация о причастности Савченко к подготовке терактов и госпереворота, она заявила, что готова вернуть награду Порошенко.