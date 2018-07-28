Дело Манафорта: СМИ показали уникальные фото Януковича из рекламных фотосессий
Пол Манафорт хочет, чтобы судья в США, который занимается его делом, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы, которая детализирует его политическую работу в Украине.
Об этом сообщает Голос Америки.
Адвокаты Манафорта заявили в судебном режиме в четверг, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – являются «несоразмерными, необъективными и такими, которые неоправданно отнимают время, доказательствами».
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Как это не парадоксально, в представлении обнародовались экспонаты, которые Манафорт хочет скрыть.
Среди вещественных доказательств, которые специальный прокурор Мюллер хочет использовать, – три фотографии Януковича на фотосессии во время создания рекламы.
Прокурор отметил, что все спорные экспонаты помогут присяжным понять характер работы Манафорта в Украине.