Белый дом готов поддержать проект оборонного бюджета США с $250 миллионами для Украины

Ранее проект бюджета поддержала Палата представителей американского Конгресса. За него проголосовали 359 конгрессменов, против – 54.

Белый дом готов поддержать проект оборонного бюджета США на 2019-й год, который предусматривает выделение 250 миллионов долларов на оказание безопасностной помощи Украине, в том числе летальное оружие.

Об этом заявила спикер администрации Дональда Трампа Сара Сандерс, передает Голос Америки.

Ранее проект бюджета поддержала Палата представителей американского Конгресса. За него проголосовали 359 конгрессменов, против – 54.

Законопроект имеет поддержку в Сенате и может быть поддержан сенаторами уже на следующей неделе. Затем он пойдет на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине 200 млн долларов на укрепление безопасности и обороны в 2018-м бюджетном году. Эти деньги будут направлены на предоставление Украине военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечение и подготовку Вооруженных Сил Украины.