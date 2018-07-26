Черновицкий горсовет досрочно прекратил полномочия мэра Каспрука

18:06, 26 июля 2018
Политика
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Каспрук был избран мэром 25 октября 2015 года / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня путем тайного голосования.

В частности, за отставку Каспрука проголосовало 29 депутатов. Члены счетной комиссии зафиксировали один испорченный бюллетень. 13 депутатов не голосовали, о чем они заявили публично.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан зарегистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Алексея Каспрука. Свой поступок он объяснил плохим состоянием дорог и инфраструктуры в городе.

31 мая 2018 года депутаты горсовета под давлением возмущенных жителей города сняли с повестки дня этот проект решения. Однако в июне секретарь Продан повторно зарегистрировал проект решения об отставке Каспрука.

Справка УНИАН. В состав Черновицкого горсовета входит городской голова Алексей Каспрук (внефракционный), секретарь Василий Продан (фракция «Родной город») и 41 избранник. Депутатский корпус состоит из пяти фракций («Родной город», «БПП «Солидарность», «Батькивщина», «Свобода» и «Народный контроль». В горсовете депутатское большинство составляют избранники, ориентированные на Василия Продана и против Алексея Каспрука.

Каспрук дважды избирался мэром Черновцов. 25 мая 2014 года он был избран на внеочередных выборах в горсовет с результатом 55,38%. Его оппонент Виталий Михайлишин тогда получил 16,29% голосов.

На очередных местных выборах 25 октября 2015 года Каспрук был избран мэром во втором туре с результатом 62,6%. Михайлишин же получил поддержку 34,5% избирателей.

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Теги: #Черновцы#мэр