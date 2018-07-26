"Новая история с заложником в РФ": в Москве арестован украинский проводник – Фейгин
00:42, 26 июля 2018Политика
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Украинца содержат в СИЗО Лефортово, сообщает адвокат.
Адвокат Марк Фейгин / фото УНИАН
В Москве арестован украинский проводник Сергей Бугайчук.
Об этом говорится в Twitter адвоката Марка Фейгина.
"Появилась новая история с украинским заложником в России. Это проводник из Ровно Сергей Бугайчук. Ему избрана "мера пресечения в виде содержания под стражей". Проще говоря, сидит в СИЗО Лефортово", - написал адвокат.
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