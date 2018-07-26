"Новая история с заложником в РФ": в Москве арестован украинский проводник – Фейгин

Украинца содержат в СИЗО Лефортово, сообщает адвокат.

В Москве арестован украинский проводник Сергей Бугайчук.

Об этом говорится в Twitter адвоката Марка Фейгина.

"Появилась новая история с украинским заложником в России. Это проводник из Ровно Сергей Бугайчук. Ему избрана "мера пресечения в виде содержания под стражей". Проще говоря, сидит в СИЗО Лефортово", - написал адвокат.