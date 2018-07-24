"Он настоящий и честный": Гройсман опровергает информацию о якобы подделке диплома о высшем образовании

Глава правительства Владимир Гройсман объяснил, что учился заочно, потому что должен был работать и обеспечивать семью.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опровергает информацию о якобы подделке диплома о высшем образовании.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Конечно не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный. Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому и параллельно работал. А тем, кто хотел меня дискредитировать с помощью фейков, скажу только одно - своей никчемной ложью вы уважения не получите! ", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября 2017 года внефракционный народный депутат Виталий Куприй обратился в Генпрокуратуру относительно информации о якобы "подделке Гройсманом диплома о высшем образовании".

К сообщению он приложил ответ ГПУ за подписью заместителя генпрокурора Юрия Столярчука, в котором отмечается, что прокуратура рассмотрела обращение Куприя от 13 октября и 25 октября внесла соответствующие сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.