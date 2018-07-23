Сестра Сенцова заявила, что он находится "в предсмертном состоянии"

Сенцов "в виде компромисса" согласился принимать две-три ложки питательной смеси в день, однако этого недостаточно.

Украинский режиссер из оккупированного Крыма Олег Сенцов, который голодает в российской колонии с 14 мая, находится на грани жизни и смерти.

Об этом британскому изданию Independent сказала его двоюродная сестра Наталья Каплан, передает 112.ua.

Каплан заявила, что Сенцов находится в "предсмертном состоянии".

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"Мы не знаем, сколько еще протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии. Просто чудо, что голодовка продолжается так долго", - цитирует издание Каплан.

По ее словам, Сенцов "в виде компромисса" согласился принимать две-три ложки питательной смеси в день, но при его проблемах с сердцем этого недостаточно.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале (крайний север РФ).

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Сенцова Людмила написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.