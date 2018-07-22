"Чтобы стать Героем Украины, Усику еще нужно "долбить и долбить эту скалу": посол США прокомментировал победу Усика

Посол Украины отметил, что украинские военные, которые погибли, защищая страну, и те, которые сейчас сдерживают агрессию противника на линии соприкосновения, находятся в приоритете.

Посол Украины в США Валерий Чалый поздравил абсолютного чемпиона мира Александра Усика с победой.

Об этом он написал в Facebook. "Во-первых: Александр победил достойно и мастерски в стране, которая является на сегодня нашим противником в войне (такая гибридная реальность) - и дал нам еще один повод гордиться и верить в Украину. Поздравления ему и всей команде - многих из них знаю лично. Молодцы! Во-вторых: мы продолжим всеми силами, как и ранее, поддерживать и Александра Усика и Александра Гвоздика, и Василия Ломаченко на американском ринге. Они знают. И в-третьих: Александр - без сомнения - Герой. Но, чтобы стать Героем Украины (как предложил Премьер-министр Владимир Гройсман) ему еще надо «долбить и долбить эту скалу...». И свою внутреннюю также", - написал посол.

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Он отметил, что украинские военные, которые погибли, защищая страну, и те, что сейчас сдерживают агрессию противника на линии соприкосновения, находятся в приоритете.

"Несмотря на все заслуги Александра и всех наших спортсменов - победителей. Они имеют шанс победить в честь Украины именно потому, что наши воины гибнут за Украину! Не забывайте об этом", - добавил он.

Как известно, в Москве завершился финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, в котором украинец Александр Усик побил россиянина Мурата Гассиева. Бой продлился все 12 раундов и проходил полностью под диктовку Усика.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины.