"Бог любит троицу": Данилко высказался о своих президентских амбициях

Данилко не видит ничего страшного в том, чтобы пойти в президенты.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал и о том, хочет ли он стать президентом Украины.

Он не видит ничего страшного в том, чтобы быть третьим после Вакарчука и Зеленского, передает "КП в Украине".

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"Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо. Ну, давайте я подумаю. Меня как-то спросили, если бы среди кандидатов не было Володи и Славика, наверное, это было бы глупо, а так... "Но вы же не профессионал, язык не знаете" - говорят. Я язык знаю, у меня нет опыта общения. А вам с профессионалом лучше жить стало? Ну а толку, что он "вільно розмовляє українською". У вас уже метро по 8 гривен!" - заявил Данилко.

Ранее сообщалось, что Зеленского, и Вакарчука включают в рейтинги кандидатов в президенты Украины. При этом они не подтверждали своего участия в будущих выборах.

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук обогнали нынешнего президента Петра Порошенко в рейтинге кандидатов на пост президента. Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-24 июня 2018 года.