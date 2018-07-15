Известная актриса рассказала о давнем обеде с Путиным и сравнила его с Гитлером

Артистка сказала, что Путина, как и немецкого диктатора Адольфа Гитлера, нельзя проанализировать.

Известная артистка театра и кино Ада Роговцева рассказала о странном обеде с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во время которого они сидели рядом.

Об этом она сообщила во время встречи с журналистами на Одесском международном кинофестивале, передает "Апостроф".

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"Я давно сказала Путину все, что хотела. Когда-то давным-давно, во времена Кучмы (экс-президента Украины Леонида Кучмы - ред.), они приехали в Украину с каким-то визитом, и Путин говорит (почему ему только это в голову пришло), мол, здесь есть такая-то артистка и я буду сидеть рядом с ней на обеде", - сказала она.

По словам Роговцевой, они говорили с Путиным обо всем.

"Я читала ему Цветаеву (русскую поэтессу Марину Цветаеву, - ред.), которая говорила: "Если душа родилась крылатой, что ей хоромы и что ей хаты, что Чингисхан ей и что орда? Два на миру у меня врага, два близнеца неразрывно слитых - голод голодных и ... "- глядя на Путина и на всех остальных - и сытость сытых". Поэтому обед был очень хороший. На что он прочитал Шевченко. Когда началась эта большая беда, я сразу же обратилась к нему и напомнила ему и Цветаеву, и Шевченко. Что это было с вашей стороны, если вы знаете Шевченко и посягнули на мою землю? Ложь. Я бы это повторила", - сказала она.

Артистка добавила, что Путина, как и немецкого диктатора Адольфа Гитлера, нельзя проанализировать.

"Как проанализируешь человека, который решил, что он выше Бога, он может убивать, управлять? Что это за люди? Уроды", - подытожила Роговцева.