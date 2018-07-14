Сестра Сенцова призвала бойкотировать прокремлевские СМИ Украины

Речь шла в частности о каналах «112», «Интер», «NewsOne» и издании «Страна.uа».

В субботу, 14 июля, двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать канал «112 Украина», и ряд украинских СМИ за их участие в информационной войне на стороне врага.

В комментарии «Громадському» Наталья Каплан заявила, что канал «112» втянул ее в провокацию, сведя в эфире со скандальным нардепом Мураевым, который ранее назвал Олега Сенцова террористом.

Читайте такжеСенцова могут освободить в ближайшие дни - журналист

«Меня вывели в прямой эфир с Мураевым... Он начал мне рассказывать, что надо вести себя тихо, и тогда Олег выйдет быстрее. Это, во-первых, бред, а, во-вторых, - часть информационной войны ... на самом деле вопрос к данному СМИ были уже давно, и я решила, что больше я не готова с ними общаться», - сказала Каплан.

Итак Каплан призвала к бойкоту ряда украинских СМИ, которые по ее мнению, занимаются провокациями и выступают в информационной войне на стороне РФ. Речь шла в частности о каналах «112», «Интер», «NewsOne» и издании «Страна.иа».